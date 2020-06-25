وكيل الصحة المساعد: فيروس كورونا لا يسبب أضرارًا دائمة بالرئة

2020-06-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية أنه لا يوجد دليل على أن فيروس كورونا المستجد يسبب أضرارًا دائمة في الرئة لدى الأشخاص المصابين بالعدوى، مشيرًا إلى أن بعض الحالات تحتاج الوضع على جهاز التنفس الصناعي، وكلما طالت هذه الفترة زادت احتمالية أن يكون هناك ضرر على الرئة.

تتبع أنماط فيروس كورونا المرضية

وأشار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم إلى أنه تتم تتبع أنماط كورونا المرضية حيث تم نشر الخريطة الجينية للفيروس لمتابعة الطفرات الجينية، مشيرًا إلى وجود 100 تسلسل جيني تم نشرها عالميًا، وتساعد على تتبع أنماط الفيروس.

ولفت إلى أن الكمامات بمختلف أنواعها جزء مهم من إجراءات الوقاية في هذه المرحلة مع الإجراءات الأخرى، مشددًا على قدرتها على منع انتقال العدوى.

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عدد الحالات الحرجة في السعودية

ويبلغ عدد مصابي كورونا في السعودية حتى اليوم الخميس 170639 من بينهم 2206 حالات تتلقى العلاج اللازم في وحدات العناية المركزة.

وأشار متحدث الصحة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم إلى أن هذه الحالات فور دخولها العناية المركزة تقدم لهم الرعاية الطبية اللازمة، ومع الوقت تتحسن حالتهم ويقل اعتمادهم على أجهزة التنفس الصناعي.

إجمالي الحالات النشطة في السعودية

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (51325) حالة، من بينها (2206) حالات حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

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