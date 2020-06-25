فيديو.. صالح العجيري يكمل 100 عام: عناية الله ترعاكم

2020-06-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

عبّر عالم الفلك الدكتور صالح العجيري عن خالص الشكر لكل من هنّأه بمناسبة بلوغه 100 عام داعيًا للجميع بالصحة والعافية وأن تشملهم رعاية الله.

ونشر عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء الدكتور خالد الزعاق مقطع فيديو ظهر فيه العجيري وهو يوجه رسالة لكل مَن هنّأه بهذه المناسبة، وعلق الزعاق بالقول: كلمة شيخي د. صالح العجيري الله يحفظه بمناسبة بلوغه المئة عام ويشكر كل مَن هنّأه بعيد ميلاده المئة.

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من هو صالح العجيري ؟

والمعروف أن صالح محمد صالح عبدالعزيز العجيري من مواليد 23 يونيو 1920 وهو عالم فلك ورياضيات كويتي، قدّم الكثير لعلم الفلك بتقديمه هذا العلم للعرب والمسلمين المتخصصين منهم والباحثين أو الهواة، وله الكثير من الإضافات العلمية في الفلك وعلومه من خلال أبحاثه العلمية، والعديد من الكتب والمؤلفات والندوات والمحاضرات والبرامج التي قدمها في المراكز العلمية المتخصصة والأندية والمشاركات بفعاليات مختلفة في المؤتمرات العلمية المحلية والدولية، وله الكثير من المؤلفات التي تتناول موضوعات الفلك ومن إنجازاته تقويم العجيري المسمى على اسمه.

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