- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم متحدث الصحة : معظم الحالات الحرجة تتماثل للشفاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
متحدث الصحة : معظم الحالات الحرجة تتماثل للشفاء
اعتمادهم على التنفس الصناعي يتقلص
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن معظم الحالات الحرجة التي يتم تسجيلها بسبب فيروس كورونا تتماثل للشفاء.
عدد الحالات الحرجة في السعودية
ويبلغ عدد مصابي كورونا في السعودية حتى اليوم الخميس 170639 من بينهم 2206 حالات تتلقى العلاج اللازم في وحدات العناية المركزة.
وأشار متحدث الصحة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم إلى أن هذه الحالات فور دخولها العناية المركزة تقدم لهم الرعاية الطبية اللازمة، ومع الوقت تتحسن حالتهم ويقل اعتمادهم على أجهزة التنفس الصناعي.
إجمالي الحالات النشطة في السعودية
ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (51325) حالة، من بينها (2206) حالات حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.
تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
تواصل معنا على
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر متحدث الصحة : معظم الحالات الحرجة تتماثل للشفاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.