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عيادات تطمن في الشمالية تجري 206 فحوصات كورونا
صرفت العلاج لعدد 168 مراجعًا
متابعات الخليج 365 - الرياض
خصصت صحة الحدود الشمالية عدد 8 عيادات تطمن لاستقبال المراجعين وخدمتهم على مدار الـ24 ساعة موزعة على كامل المنطقة، تضمنت 3 عيادات في عرعر مقرها مستشفى عرعر القديم، وعيادة واحدة في كلٍ من مستشفى طريف العام، ومستشفى رفحاء المركزي، ومستشفى العويقيلة، ومستشفى الجديدة، ومستشفى شعبة نصاب.
خدمات عيادات تطمن
وتحتوي العيادات على نقطة فرز بصري ونقطة تسجيل، إضافةً إلى غرفة الطبيب وغرفة الأشعة وتخطيط القلب والصيدلية وغرفة مخصصة لسحب الدم، حيث تقدم هذه العيادات خدماتها لكل مَن يشعر بأعراض كورونا مثل: ارتفاع درجة الحرارة، وذلك بدون أي موعد مسبق؛ مما يساهم في سهولة الإجراءات المقدمة، وتخفيف الضغط على المستشفيات في ظل هذه الجائحة، حيث ساهمت هذه العيادات بشكل كبير – ولله الحمد – في تخفيف الإحالة للمستشفيات والكشف المبكر، إذ بلغ عدد من تم أخذ عينات لهم 206 مراجعين، إلى جانب صرف علاج لعدد 168 مراجعًا، وذلك منذ بدء عمل العيادات وحتى الآن.
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