، "الحربي" ينال الماجستير في العلوم العسكرية مع مرتبة الشرف الأولى ،

محمد بن مسعود - الدمام - حصل المقدم ركن سلمان بن دبيان الصعيقري الحربي، على درجة الماجستير في العلوم العسكرية، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى من كلية الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقيادة والأركان بوزارة الحرس الوطني، في أول دفعة من البرنامج للعام الدراسي 1441هـ/ 2020م.

"الخليج 365" تهنئ المقدم ركن سلمان الحربي، على تخرجه بتفوق، وتتمنى له التوفيق في حياته العلمية والعملية.