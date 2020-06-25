، "تقييم" تصدر الدليل المهني لتقييم الآلات والمعدات ،

محمد بن مسعود - الدمام - يساعد في فهم العملية والخطوات التي تمرّ بها

أصدرت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين "تقييم" دليل الممارسة المهنيّة لمقيّمي الآلات والمعدات.

ويعدّ الدليل وثيقةً فنيّة عملية تهمّ ممارسي مهنة التقييم وأصحاب المصانع وشركات التأمين والجهات التمويلية والقضاة، بالإضافة للمحامين، وتحدّد بشكل تفصيلي الخطوات التي يجب على المقيّمين القيام بها وأخذها بعين الاعتبار لتقديم تقرير مهني متوافق مع معايير التقييم الدولية (ivs 2020) وتتكامل مع التشريعات والتنظيمات.

وأوضحت "الهيئة" أن هذا الدليل يشرح للمقيّم بشكل تفصيلي جميع الخطوات التي يجب أن يعمل بها المقيّم لتنفيذ عملية التقييم بشكل مهني، كما يعزز الوضوح بين المقيّم والعميل، ويساعد في فهم عملية التقييم والخطوات التي تمر بها، ويسهم في إيضاح كيفيّة استنتاج القيمة والمعلومات التي تم الاستناد عليها من أجل التوصّل إلى هذه النتيجة، كما أنه دليل مرجعي لحلّ التساؤلات المهنية، ويوفّر أمثلة تطبيقية وملحقات نموذجية استرشادية.

وذكرت الهيئة أن نسخة الدليل متوفرة ومتاحة مجانًا عبر موقعها الإلكتروني: https://smex-ctp.