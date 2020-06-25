محمد بن مسعود - الدمام - تعمل في قطاع الحديد والصلب أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 8 مؤسسات إيرانية تعمل في قطاع الحديد والصلب، وقالت الخزانة الأميركية إن 5 من الشركات المشمولة بالعقوبات مرتبطة بشركة "مباركة" للصلب. 25 يونيو 2020 - 4 ذو القعدة 1441 05:40 PM تعمل في قطاع الحديد والصلب Advertisements الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات على 8 مؤسسات إيرانية الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات على 8 مؤسسات إيرانية أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 8 مؤسسات إيرانية تعمل في قطاع الحديد والصلب، وقالت الخزانة الأميركية إن 5 من الشركات المشمولة بالعقوبات مرتبطة بشركة "مباركة" للصلب. الكلمات المفتاحية ، الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات على 8 مؤسسات إيرانية ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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