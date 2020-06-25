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أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن الوزارة لم ترصد حتى الآن أي عودة لفيروس كورونا المستجدّ، للمتعافين من الفيروس.
جاء ذلك في ردٍ على استفسار طرحته "الخليج 365" خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمستجدات فيروس كورونا بالمملكة، حول المخاوف المتعلقة من عودة الفيروس لحالات تعافت منه.
وقال متحدث وزارة الصحة: الحالات في المملكة العربية السعودية لم يرصد بشأنها أي عودة للإصابة بعد التعافي، وهذا يتوافق مع ما هو مرصود وموجود ومؤكد ومثبت عالمياً حتى الآن.
وأضاف: من المبكّر جداً أن يتم الوصول إلى النتيجة النهائية المتعلقة بالمناعة وعودة الإصابة بهذا الفيروس مجدداً لأي شخص.
وأردف "العبدالعالي": الأبحاث مستمرة والرصد مستمر والدراسات مستمرة ونراقبها باستمرار، لكن في المملكة لم يحدث أن رُصد ذلك.
فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة
25 يونيو 2020 - 4 ذو القعدة 1441 05:32 PM
أكد أن هذه النتيجة تتوافق مع ما هو موجود ومؤكد ومثبت عالمياً حتى الآنمتحدث "الصحة" لـ"الخليج 365": لم نرصد عودة للإصابة بـ"كورونا" لأي متعافٍ
أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن الوزارة لم ترصد حتى الآن أي عودة لفيروس كورونا المستجدّ، للمتعافين من الفيروس.
جاء ذلك في ردٍ على استفسار طرحته "الخليج 365" خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمستجدات فيروس كورونا بالمملكة، حول المخاوف المتعلقة من عودة الفيروس لحالات تعافت منه.
وقال متحدث وزارة الصحة: الحالات في المملكة العربية السعودية لم يرصد بشأنها أي عودة للإصابة بعد التعافي، وهذا يتوافق مع ما هو مرصود وموجود ومؤكد ومثبت عالمياً حتى الآن.
وأضاف: من المبكّر جداً أن يتم الوصول إلى النتيجة النهائية المتعلقة بالمناعة وعودة الإصابة بهذا الفيروس مجدداً لأي شخص.
وأردف "العبدالعالي": الأبحاث مستمرة والرصد مستمر والدراسات مستمرة ونراقبها باستمرار، لكن في المملكة لم يحدث أن رُصد ذلك.
، متحدث "الصحة" لـ"الخليج 365": لم نرصد عودة للإصابة بـ"كورونا" لأي متعافٍ ،
المصدر : الخليج 365
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