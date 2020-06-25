، رفع حصة عسير من المياه المحلّاة لأكثر من 310 آلاف م3 يوميًّا.. ‪الأربعاء المقبل ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الموكلي" يصل أبها ويقف ميدانيًّا على تنفيذ 48 مشروعًا

واصل الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي، اليوم الخميس، تفقده للعمليات التشغيلية لخدمات المياه في مناطق المملكة.

ووقف ميدانيًّا في منطقة عسير على أعمال تنفيذ 48 مشروعًا حيويًّا بتكلفة تجاوزت 1.2 مليار ريال، لتعزيز منظومة مصادر المياه والبنى التحتية للخدمات المائية والبيئية، وزيادة نسبة التغطية، لاسيما أن المنطقة تُعد الوجهة الأولى سياحيًّا في المملكة خلال فصل الصيف.

وطمأن المهندس "الموكلي" عملاء الشركة في المنطقة، بأنها وشريكها الرئيس المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، اتفقتا على رفع نسبة الضخ للمنطقة إلى أكثر من 310 آلاف متر مكعب يوميًّا بزيادة 30 ألف م3، بالإضافة إلى 10 آلاف متر مكعب من المصادر الحالية، ستدعم المنطقة بدءًا من يوم الأربعاء المقبل لتوفير دعم استثنائي لحصتها خلال فصل الصيف.

وقال إن الشركة وضعت عددًا من الخطط التشغيلية لاستقبال موسم صيف العام 2020، في منطقة عسير، لتوفير أكبر كمية من المياه لأهاليها وزوارها خلال هذا الفصل الذي عادة يشهد ارتفاعًا ملموسًا في الطلب على المياه.

وشاهد "الموكلي" خلال زيارته مقر الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة، عرضًا مرئيًّا للمشاريع، ونظام إدارة الصهاريج.

وأكّد أن الفرق الميدانية جاهزة وتعمل على مدار الساعة لمعالجة أي أحداث طارئة تمنع استمرار خدمة إمدادات المياه لعملاء الشركة في المنطقة، موضحًا أنه يُجري دراسة جميع طلبات العملاء خلال الفترة الماضية، وتسريع تشغيل المشاريع الاستراتيجية لتعزيز إمدادات مياه الشرب للمناطق المتأثرة بسبب نقصها.

ولفت "الموكلي" إلى أن الشركة مستمرّة في تقديم كل خدماتها، ومعالجة بلاغات عملائها في جميع محافظات المنطقة ومدنها من خلال فرعها الإلكتروني: (e.nwc.com.sa)، وعبر مركز الاتصال الموحد (920001744) على مدار الساعة.

ونوه بمتابعة أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، لجميع إجراءات وأعمال الإدارة العامة لخدمات المياه في المنطقة لتوفير المياه للمستفيدين ولزوارها ومحافظاتها ومراكزها والقرى التابعة لها.