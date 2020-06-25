عبر «أبشر».. 4 خطوات للاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات

أوضح المرور السعودي، اليوم الخميس، خطوات الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات في أي وقت؛ وذلك عبر منصة «أبشر».

ونشر الحساب الرسمي للمرور السعودي، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مقطع فيديو يوضح الخطوات اللازمة للاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات:

1- الدخول على حساب «أبشر».

2- الذهاب إلى «خدمات المركبات» ثم «استعلامات».

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3- اختيار «صلاحية التأمين على المركبات».

4- تعبئة الحقول المطلوبة (رقم الهوية، ورقم اللوحة، والرمز المائي).

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