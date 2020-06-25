الجهات الأمنية تلقي القبض على «مقلد صوت الفتاة» بجازان

‏تمكنت الجهات الأمنية بمنطقة جازان من إلقاء القبض على شاب يقلد صوت فتاة في «سناب شات» ويتحدث بألفاظ غير لائقة، وتمت إحالته إلى النيابة العامة.

وقام «مقلد صوت الفتاة» بتجاوز النظام؛ حيث صور عددًا من اللقطات والمعالم بعدد من قرى جازان.

وخلال تصوير اللقطات كان يتحدث بصوت فتاة عبر تطبيق سناب شات، متلفظًا بكلام بذيء، عبر حسابه (باسم فتاة) على التطبيق الشهير.

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وفور تسجيل عدد من البلاغات بإساءات متكررة، اتخذت الجهات الأمنية الإجراء اللازم بالقبض عليه وإحالته إلى النيابة العامة.

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