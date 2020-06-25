مؤسسة الصناعات العسكرية تعلن شروط التسجيل بكلية الأمير سلطان الصناعية

فتحت المؤسسة العامة للصناعات العسكرية بمحافظة الخرج، أمس الأربعاء، باب التسجيل والقبول بكلية الأمير سلطان الصناعية للعام الدراسي 1441/1442هـ، موضحةً أن التسجيل مستمرٌّ حتى الساعة العاشرة صباحًا من يوم الثلاثاء 9/11/1441هـ.

وأوضحت وزارة الدفاع، عبر حسابها الرسمي الموثق بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»؛ أن التقديم عبر موقع المؤسسة الإلكتروني يمكن الوصول إليه مباشرةً (بالضغط هنا) ثم الدخول على تبويب (كلية الأمير سلطان الصناعية).

شروط التسجيل في كلية الأمير سلطان الصناعية

وأشارت كلية الأمير سلطان الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للصناعات العسكرية، إلى أن التسجيل متاح في أقسام التقنية الميكانيكية (تخصص صيانة ميكانيكية – تخصص إنتاج)، وقسم التقنية الكهربائية (تخصص آلات ومعدات كهربائية)، وقسم التقنية الإلكترونية (تخصص إلكترونيات صناعية وتحكم)، وقسم التقنية الكيميائية (تخصص كيمياء صناعية).

وحددت كلية الأمير سلطان الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للصناعات العسكرية الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للتسجيل في كلية الأمير سلطان الصناعية لخريجي الثانوية الصناعية، والتخصصات المطلوبة هي «إنتاج – صيانة – آلات ومعدات كهربائية – إلكترونيات صناعية وتحكم – كيمياء صناعية»، وهي:

1- أن يكون المتقدم حاصلًا على الشهادة الثانوية العامة بالانتظام النهاري قسم علوم طبيعية، أو الثانوية الصناعية بمعدل تراكمي لا يقل عن 90 أو ما يعادلها.

2- ألا يزيد عمر المتقدم عن (20) عامًا عند بدء العام الدراسي 1441/1442هـ.

3- أن يكون المتقدم من خريجي العام الحالي 1440/1441هـ.

4- تعطَى الأفضلية لمن لا تقل لديه درجة كفايات اللغة الإنجليزية عن (30)، ودرجة التحصيلي عن (70)، ودرجة القدرات عن (70). ويجوز التسجيل عند عدم توافر أي من هذه الاختبارات شريطة تزويد اللجنة بها قبل إعلان القبول المبدئي.

5- أن يكون حسن السيرة والسلوك.

6- يستثنى خريجو الثانوية الصناعية من الاختبار التحصيلي فقط.

7- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومن أبوين سعوديين أصلًا ومنشأً مع إحضار ما يثبت ذلك.

8- أن يجتاز الفحص الطبي والمخبري.

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9- أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول 160سم، ووفق ما يتطلبه التخصص المطلوب دراسته من الطالب.

10- ألا يكون سبق أن صدر بحقه حكم شرعي في قضية مُخلِّة بالشرف والأمانة.

11- أن يجتاز المقابلة الشخصية.

12- ألا تقل درجة كفايات اللغة الإنجليزية عن (40).

ودعت كلية الأمير سلطان الصناعية، الطلاب المتقدمين إلى الاطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة، وتعبئة استمارة القبول، وتحري الدقة في إدخال البيانات عبر الموقع الإلكتروني، فيما سيتم استكمال الإجراءات المطلوبة للمقبولين في مقر الكلية بمدينة السيح.

المؤسسة العامة للصناعات العسكرية

وتعد المؤسسة العامة للصناعات العسكرية إحدى الروافد المهمة في تلبية احتياجات القوات المسلحة بكافة قطاعاتها من ذخيرة حية ومعدات وأسلحة وقطع غيار.

كما تلعب المؤسسة العامة للصناعات العسكرية دورًا مهمًّا في نقل وتوطين التقنية الحديثة. واستشعارًا لهذا الأمر صدرت الموافقة السامية في عام 1406هـ بتحويل المصانع الحربية إلى مؤسسة عامة للصناعات العسكرية؛ حتى تتمكن من بناء قاعدة صناعية متكاملة للصناعات الحربية في المملكة.

وتسعى المؤسسة العامة للصناعات العسكرية إلى دعم الأمن الوطني بتلبية احتياجات القطاعات العسكرية، والإسهام في دعم الإنتاج الصناعي وخدمة الاقتصاد الوطني ونقل التقنية وتحقيق التكامل الصناعي مع القطاع الخاص.

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