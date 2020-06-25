«الضمان الصحي» يوضح خيارات فحص كورونا لـ«المؤمن عليهم»

أوضح مجلس الضمان الصحي أن المُؤمَّن عليه يملك عددًا من الخيارات لفحص فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وذكر الحساب الرسمي للضمان الصحي عبر موقع «تويتر»، اليوم الخميس، أن بإمكان «المُؤمَّن عليه»، تحمُّل تكلفة الفحص عن فيروس كورونا عبر أحد مُقدِّمي الخدمة الصحية الخاصِّين.

وبيَّن المجلس أنه وفقًا لتعميم وزير الصحة بتقديم الرعاية الصحية للمصابين بفيروس كورونا المستجد من مواطنين ومقيمين؛ يمكن إجراء الفحص دون تحمُّل أي مقابل مالي عبر عدد من المواقع الثابتة والمتحركة في جميع مناطق المملكة بحجز موعد عبر تطبيق «صحتي».

وقال الحساب الرسمي: «تكفَّلت الدولة –حفظها الله–بتقديم الرعاية الصحية للمصابين بفيروس كورونا دون تحمُّل أي مقابل مالي من خلال مبادرة وزارة الصحة للفحص الموسع في عدد من المواقع الثابتة والمتحركة بجميع مناطق المملكة».

وأشار إلى أنه تم إطلاق مبادرتَيْن لفحص المواطنين والمقيمين؛ حيث جاءت المبادرتان كالآتي:

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- المبادرة الأولى «تطمن» التي يستفيد منها مَن تظهر عليه الأعراض (ضيق في التنفس، وارتفاع في درجة الحرارة، وسعال) فيتوجَّه على الفوز إلى عيادات (تطمن) دون الحاجة لأخذ موعد مسبق. وإذا كان في وقت منع التجول، يستطيع أخذ تصريح طبي من تطبيق «توكلنا».

- المبادرة الثانية «تأكد» التي يستفيد منها مَن يريد الاطمئنان على نفسه. وإذا ظهرت عليه أي أعراض، يستطيع حجز موعد عبر أحد مراكز (تأكد) الثابتة أو المتحركة عبر تطبيق «صحتي» الإلكتروني.

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