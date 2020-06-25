«أمانة الطائف» تعدد مزايا خدمة «الموعد المسبق».. وكيفية التسجيل

دعت أمانة الطائف مراجعيها إلى التسجيل في الخدمة الجديدة (الموعد المسبق) للتسهيل عليهم.

ويمكن للمواطنين والمقيمين دخول البوابة الإلكترونية للأمانة ، والتسجيل في الخدمة بالهوية الوطنية أو بطاقة الإقامة.

أما أصحاب السجلات التجارية فيُمكنهم الحجز من خلال السجل المسجل في الخدمات الإلكترونية يالأمانة.

ويكون حجز الموعد المسبق لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بالهوية الوطنية أو جواز السفر.

ويأتي إطلاق هذه الخدمة تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمكافحة العدوى وفيروس كورونا المستجد (كوفيد–19).

وسيتمكن المراجع من اختيار القسم أو الإدارة التي يرغب في مراجعتها، والوقت المناسب، وسيتم تأكيد الموعد برسالة نصية ترسل إليه تحتوي على المعلومات ورابط الطلب للاطلاع على التفاصيل، كما يتم تذكير مقدم الطلب برسالة نصية في اليوم المحدد للزيارة.

وأشارت أمانة الطائف إلى أنه يمكن تقديم الطلبات عبر جهاز الحاسب الآلي أو الهواتف الذكية.

وتتيح الخدمة للمراجع إضافة رقم معاملة أو رقم مخالفة ضمن الموعد كسبب للمراجعة؛ حتى تكون الإجراءات المتخذة من الأقسام المختصة جاهزة لاطلاع المراجع عليها وفي كثير من الحالات يتم انجاز الخدمة المطلوبة دون الحضور.

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وسيتعين على المراجع إظهار صورة الموعد المؤكد قبل دخول مقرات الأمانة أو البلديات الفرعية.

وأوضحت أمانة الطائف أن إطلاق الخدمة الجديدة تأتي ضمن الخطط التطويرية للتحول الرقمي في تقديم الخدمات البلدية، تسهيلًا على المراجعين، وتوفيرًا للوقت والجهد، وإتاحةً للعمل عن بُعد؛ حيث تعمل الأمانة على تطوير كافة الخدمات البلدية بما يتوافق مع الاحتياجات.

ويقدم موقع الأمانة الإلكتروني وتطبيقات الهواتف الذكية العديد من الخدمات للمستفيدين، كتقديم البلاغات، والتواصل مع الأمانة، ورفع الشكاوى والاستعلامات، والعديد من الخدمات البلدية.

الجديد بالذكر أن أمانة الطائف استحدثت مؤخرًا العديد من الخدمات للتواصل مع الجمهور إلكترونيًّا، كخدمة تقديم المعروضات (معروضك من بيتك)، وخدمة التواصل مع الإدارات الخدمية، وتقديم البلاغات عبر تطبيق الواتساب.

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