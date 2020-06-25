ننشر الشروط.. الكلية التقنية بالباحة تفتح باب القبول

فتحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني باب القبول الإلكتروني، اليوم الخميس، للراغبين في التقديم على برامج الدبلوم للكليات التقنية للبنين والبنات لخريجي الثانوية العامة أو ما يُعادلها، ودبلوم المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية.

وأعلن نائب المحافظ للتدريب في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني راشد الزهراني أنه بداية من اليوم الخميس ستفتح الكلية التقنية باب التقديم على برنامج الدبلوم بالكليات التقنية (بنين-بنات)، ودبلوم وبرامج المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد ولمدة أسبوعين.

الكلية التقنية للبنين تكشف شروط القبول

وأعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إمكانية التقديم برامج الدبلوم للكليات التقنية عبر بوابة القبول الموحد بموقعها الإلكتروني على الرابط التالي (من هنا):

وحددت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الشروط الضرورية اللازم توافرها في المتقدمين للكلية التقنية للبنين بالباحة والمتمثلة في:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويجوز قبول غير السعوديين وفقًا للتعليمات المنظمة لذلك.

2- أن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو الفنية أو المهنية الصناعية أو الثانوية العامة المطورة أو ما يُعادلها.

3- ألا يكون قد مضى على حصوله على المؤهل المطلوب للتقديم بطلب الالتحاق أكثر من خمس سنوات.

4- أن يكون لائقًا طبيًّا.

5- أن يكون متفرغًا كليًّا للتدريب .

6- ألا يقل عمره عند التقديم عن ١٧ سنة ولا يزيد على ٣٠ سنة .

7- ألا يكون مفصولًا لأي سبب من أي كلية تقنية من قَبل ويمكنه العودة بعد ثلاث فصول تدريبية.

8- ألا يكون مفصولًا لأي سبب تأديبي من أي جهة تعليمية أو تدريبية من قَبل .

9- أن يكون حسن السيرة والسلوك .

10- أن يستوفي أي شروط معلنة وقت التقديم والتي تحددها الإدارة العامة لخدمات المتدربين .

11- يجوز قبول الموظف من القطاعين العام والخاص شريطة حصوله على موافقة مرجعه للتفرغ للتدريب.

وأوضحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أنه لا تضمن الوظيفة للخريجين بل تقدم التأهيل والتدريب المطلوبين لسوق العمل .

وأوضحت الكلية التقنية للبنين بالباحة، الوثائق والمستندات والأوراق المطلوب تقديمها عند القبول النهائي والمتمثلة في :

١ - أصل شهادة الثانوية العامة أو ما يُعادلها + عدد (٢) صورة منها.

٢ - صورة الهوية الوطنية (بطاقة الأحوال الشخصية أو رخصة الإقامة + الأصل للمطابقة 4 مكشوف الرأس).

٣ - عدد (٣) صورة شخصية حديثة مقاس ٣.

٤ - شهادة حسن السيرة والسلوك معتمدة.

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٥ - طباعة العقد إلكترونيًّا وتوقيعه (اتفاقية قبول متدرب).

٦ - احتفاظ المتدرب بإشعار القبول النهائي وحفظ نسخة منه بملفه.

٧ - وضع جميع الوثائق أعلاه بعد التدقيق والاستلام النهائي بملف (ملف المتدرب).

الكلية التقنية للبنات تكشف شروط القبول

كما حددت الكلية التقنية للبنات بالباحة، الشروط الضرورية اللازم توافرها في الطالبات المتقدمات والمتمثلة في:

أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية ويجوز قبول غير السعوديات حسب التعليمات والقواعد التنفيذية المنظمة لذلك .

أن تكون حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

ألا يكون قد مضى على حصولها على المؤهل المطلوب للتقديم بطلب الالتحاق أكثر من ثلاث سنوات.

4- أن تكون حسنة السير والسلوك.

5- أن تكون لائقة طبيًّا.

6- أن تكون متفرغة كليا للتدريب.

7- ألا يزيد عمر المتقدمة على 30 سنة.

8- ألا تكون مفصولة لأي سبب من أي معهد تقني من قبل ويمكنها العودة بعد ثلاثة فصول تدريبية.

9- ألا تكون مفصولة لأي سبب تأديبي من أي جهة تعليمية من قبل.

10- أن تستوفي أي شروط معلنة وقت التقديم والتي تحددها الإدارة العامة لخدمات المتدربات، علمًا بأن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لا تضمن الوظيفة للمتدربات المتخرجات بل تقدم التأهيل والتدريب المطلوبين لسوق العمل.

وأوضحت الكلية التقنية للبنات بالباحة، الوثائق والمستندات والأوراق المطلوب تقديمها عند القبول النهائي والمتمثلة في :

1- أصل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها + صورة منها.

2- عدد(1) صورة بطاقة العائلة أو بطاقة الأحوال الشخصية + الأصل للمطابقة.

4- شهادة حسن السيرة والسلوك معتمدة + صورة منها.

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