مكون من 13 شخصًا.. سقوط تشكيل سرقة الأغنام في قبضة شرطة الشرقية

أطاحت شرطة المنطقة الشرقية، بتشكيل عصابي تكوَّن من 13 مقيمًا عربيًّا، تخصصوا بسرقة الأغنام في مواقع مختلفة بحفر الباطن، وتورطوا في سرقة (181) رأسًا من الأغنام، وتم ضبط (161) منها بحوزتهم.

وقال مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، إن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مُرتكبيها، أسفرت عن القبض على (13) مقيمًا من جنسية عربية (جميعهم بالعقدين الثالث والرابع من العمر)، تورطوا في سرقة (181) رأسًا من الأغنام في مواقع مختلفة في محافظة حفر الباطن، وتم ضبط (161) منها بحوزتهم.

وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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