بالصور.. إصابة 3 أشخاص في حريق بأحد المصانع في الرياض.. والهلال الأحمر يتدخل

كشف المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل، عن تفاصيل مباشرة الهيئة لحادث حريق بأحد المصانع جنوب الرياض بحي المشاعل، والذي أسفر عن إصابة 3 أشخاص، مشيرًا إلى أنه تم الدفع بـ5 فرق إسعافية للموقع إضافة إلى عربتين كوارث تابعة للهيئة.

وقال الجلاجل: إن غرفة العمليات تلقت بلاغًا عند الساعة 11:43 بوجود حريق في أحد المصانع من الدفاع المدني، وتم توجيه خمس فرق إسعافية وعربتين كوارث وتواجد القيادة الميدانية بالموقع، إضافة إلى 6 فرق إسعافية داعمة من جهات صحية أخرى، وتبين وجود 3 إصابات طفيفة تم تقديم الخدمات الإسعافية لها بالموقع.

وأوضح أنه بعد التأكد بعدم وجود أي إصابات أخرى في الموقع تمت إعادة الفرق الإسعافية إلى المراكز وبقاء فرقة إسعافية واحدة متمركزة حتى انتهاء الحدث والتأكد من سلامة الجميع.

وطالب الجلاجل قائدي المركبات بإفساح المجال لسيارات الإسعاف في الحالات الطارئة حتى تتم مباشرة الحالة والوصول لها في أسرع وقت ممكن، وعدم ملاحقة سيارات الهلال الأحمر اثناء نقلها الحالات؛ حيث يشكل خطرًا على الفرقة الإسعافية وتأخر وصولها؛ بسبب هذه الممارسات غير المسئولة.

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