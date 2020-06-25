وزارة العدل: 6 خطوات للاستفادة من خدمة صحيفة الدعوى التجارية

أوضحت وزارة العدل كيفية الاستفادة من خدمة صحيفة الدعوى التجارية التي تُمكِّن المستفيدين من رفع الدعوى إلى المحكمة التجارية، واستكمال جميع البيانات بطريقةٍ إلكترونيةٍ عبر بوابة «ناجز» دون الحاجة إلى زيارة المحكمة.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة العدل، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، خطوات الاستفادة من خدمة صحيفة الدعوى التجارية، وجاءت كالآتي:

1– إدخال رمز التحقق ثم اختيار خانة «تقديم دعوى».

2– البدء بالخدمة ثم الموافقة على الإقرار.

3– تحديد بيانات الدعوى، وإدخال بيانات المدَّعِي، ثم إدخال بيانات المدَّعَى عليه.

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4– إدخال موضوع الدعوى وتفاصيل الطلب وإضافة الأسانيد.

5– تحديد تصنيف الدعوى وبيانات التواصل.

6– إضافة المرفقات ثم إنهاء الطلب.

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