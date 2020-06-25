شكرا لقرائتكم خبر عن 118 مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 1090 جولة رقابية؛ لمتابعة آلية عمل المراكز والأسواق التجارية حسب الخطط الاحترازية والبروتوكولات المعتمدة، ومتابعة تنفيذها في جميع المواقع بالمنطقة. ونتج عن الجولات تحرير 98 مخالفة تكدس بالأسواق المركزية، و118 مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية الاحترازية والبروتوكولات المعتمدة. وأكدت الأمانة استمرار الخطة الدورية بشكلٍ يومي لمتابعة جميع المنشآت المشمولة بأنظمة وبرتوكولات وزارة الشؤون البلدية والقروية، مهيبة بالمواطنين والمقيمين البلاغ عن المخالفات والملاحظات بالاتصال المباشر عبر مركز البلاغات 940. كما نفذت الأمانة أمس أعمال تطهير وتعقيم لـ 1079 موقعاً داخل الأحياء وأسواق النفع العام بالمنطقة، بمشاركة 8949 فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة, حيث تسعى من خلال هذه الأعمال إلى بذل المزيد من الجهود في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة، وتطبيق البروتوكولات الوقائية المعتمدة.

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