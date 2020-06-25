شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي كوسوفا: قرار المملكة يحافظ على صحة الحجاج والان نبدء بالتفاصيل
وأعرب في بيان عن تقديره لهذا القرار الذي يأتي متوافقاً مع جوهر الدين الإسلامي الحنيف، الذي جاء بحفظ الضرورات الخمس الدين والنفس والعقل والعرض والمال, مؤكدا تأييد المشيخة لهذا القرار والتزامها بجميع التوجيهات الصادرة للمسؤولين عن تنظيم الحج لمواطني جمهورية كوسوفا.
وقدم شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين على حرصها الدائم والخدمات المقدمة لجميع القادمين لأداء فريضة الحج, سائلاً الله أن يرفع هذا الوباء عن العالم أجمع.
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