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2020-06-25 الأهلي التجاري وسامبا يبحثان الاندماج طلبا تعليق تداول أسهمها متابعات الخليج 365 - الرياض أكدت مصادر بدء محادثات بين بنكي الأهلي التجاري وسامبا بخصوص اندماج متوقع بحسب قناة الإخبارية. تعليق تداول سهمي الأهلي التجاري وسامبا من جهة أخرى أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) في إعلانين منفصلين تعليق تداول سهمي البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية في السوق ابتداءً من اليوم الخميس 04 / 11 / 1441هـ الموافق 25 / 06 / 2020م وذلك لجلسة تداول واحدة، بناءً على طلب الشركة وفقاً لأحكام قواعد الإدراج وإجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة ، تمهيداً للإعلان عن حدث جوهري، على أن يستأنف تداول السهم يوم الأحد 07 / 11 / 1441هـ الموافق 28 / 06 / 2020م. Advertisements



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