اخبار السعوديه

الأهلي التجاري وسامبا يبحثان الاندماج

0 نشر
editor20 0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

Advertisements

شكرا لقرائتكم الأهلي التجاري وسامبا يبحثان الاندماج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-06-25

الأهلي التجاري وسامبا يبحثان الاندماج

طلبا تعليق تداول أسهمها

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت مصادر بدء محادثات بين بنكي الأهلي التجاري وسامبا بخصوص اندماج متوقع بحسب قناة الإخبارية.

تعليق تداول سهمي الأهلي التجاري وسامبا

من جهة أخرى أعلنت السوق المالية (تداول) في إعلانين منفصلين تعليق تداول سهمي البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية في السوق ابتداءً من اليوم الخميس 04 / 11 / 1441هـ الموافق 25 / 06 / 2020م وذلك لجلسة تداول واحدة، بناءً على طلب الشركة وفقاً لأحكام قواعد الإدراج وإجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة ، تمهيداً للإعلان عن حدث جوهري، على أن يستأنف تداول السهم يوم الأحد 07 / 11 / 1441هـ الموافق 28 / 06 / 2020م.

Advertisements

الأهلي التجاري وسامبا

الأهلي التجاري وسامبا



تابع جديد أخبار فيروس covid19
تابعنا على

d3fd9fce6c.jpg

تواصل معنا على

1135a7fcf1.jpg

شارك الخبر





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي التجاري وسامبا يبحثان الاندماج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا