أهمل تعقيم يديه فنقل عدوى كورونا لـ6 من أسرته

2020-06-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

جددت وزارة الصحة التحذير من عدوى كورونا حيث لا يزال البعض يتهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية ويهمل في تطبيق التباعد الاجتماعي أو يتكاسل عن غسل اليدين أو وضع الكمامات.

شخص ينقل عدوى كورونا لأسرته

وقالت وزارة الصحة اليوم إنه وبسبب إهمال تعقيم اليدين باستمرار عند الخروج للتسوق، تسبب رجل أصيب بالفيروس في نقل العدوى إلى 6 من أفراد عائلته أحدهم يعاني من الضغط والسكري والذي لا يزال يتلقى العناية المركزة في أحد المستشفيات.

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أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (3372 ) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (5058) حالة.

إجمالي حالات كورونا في السعودية

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بكورونا في المملكة إلى (170639) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (117882) حالة.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أكد في وقت سابق أن سبب ارتفاع الحالات النشطة من بين المصابين بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة يعود إلى استمرار المخالطة المجتمعية متوقعًا ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا خلال الأيام المقبلة.

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وأوضح متحدث الصحة أن 50 % من الحالات الحرجة التي تتلقى العلاج في العناية المركزة لديها أمراض مزمنة، وهي فئة خطرة في الحصول على مضاعفات.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19