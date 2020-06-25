- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم أهمل تعقيم يديه فنقل عدوى كورونا لـ6 من أسرته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
أهمل تعقيم يديه فنقل عدوى كورونا لـ6 من أسرته
أحدهم يعاني الضغط والسكري دخل العناية المركزة
متابعات الخليج 365 - الرياض
جددت وزارة الصحة التحذير من عدوى كورونا حيث لا يزال البعض يتهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية ويهمل في تطبيق التباعد الاجتماعي أو يتكاسل عن غسل اليدين أو وضع الكمامات.
شخص ينقل عدوى كورونا لأسرته
وقالت وزارة الصحة اليوم إنه وبسبب إهمال تعقيم اليدين باستمرار عند الخروج للتسوق، تسبب رجل أصيب بالفيروس في نقل العدوى إلى 6 من أفراد عائلته أحدهم يعاني من الضغط والسكري والذي لا يزال يتلقى العناية المركزة في أحد المستشفيات.
أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (3372 ) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (5058) حالة.
إجمالي حالات كورونا في السعودية
وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بكورونا في المملكة إلى (170639) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (117882) حالة.
وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أكد في وقت سابق أن سبب ارتفاع الحالات النشطة من بين المصابين بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة يعود إلى استمرار المخالطة المجتمعية متوقعًا ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا خلال الأيام المقبلة.
وأوضح متحدث الصحة أن 50 % من الحالات الحرجة التي تتلقى العلاج في العناية المركزة لديها أمراض مزمنة، وهي فئة خطرة في الحصول على مضاعفات.
تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
تواصل معنا على
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر أهمل تعقيم يديه فنقل عدوى كورونا لـ6 من أسرته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.