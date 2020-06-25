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2020-06-25 إغلاق محطة وقود بعد تعبئة مركبة من خلال جالون بمكة الرفع للجهات المختصة لاتخاذ إجراءات بحق قائد السيارة متابعات الخليج 365 - الرياض أغلق الدفاع المدني في العاصمة المقدسة إحدى محطات الوقود المخالفة بسبب سلوك خطير تم توثيقه في مقطع فيديو وتداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي. Advertisements الدفاع المدني يرصد محطة وقود مخالفة وقال الدفاع المدني عبر تويتر إنه إشارة إلى المقطع المتداول لشخص يقوم بتعبئة الوقود لمركبته من خلال جالون (داخل الغمارة) ولخطورة هذا السلوك فقد تم التعرف على محطة الوقود وإقفالها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها والرفع للجهات المختصة بحق صاحب المركبة.



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