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توزيع حالات كورونا الجديدة .. الدمام 333 والحالات الحرجة 2206
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت وزارة الصحة عن تعافي (5058) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (117882) حالة.
إجمالي حالات كورونا في السعودية
ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حالياً في المملكة إلى (51325) حالة من بينها (2206) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.
وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (170639) حالة توفي منهم (1428) حالة.
توزيع حالات كورونا الجديدة
كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (3372 ) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة كما يلي: الدمام 333، مكة المكرمة 331، القطيف 304، الرياض 241، جدة 218، خميس مشيط 143.
كما تم تسجيل عدد من الحالات الأخرى في عدد من مدن السعودية كما يلي:
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