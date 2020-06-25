السعودية | السعودية.. 3372 إصابة جديدة وتعافي 117882

شكرا لقرائتكم السعودية.. 3372 إصابة جديدة وتعافي 117882 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، تسجيل 3372 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 170639 حالة.

كما أعلنت الوزارة شفاء 5085 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 117882، وذكرت أنها سجلت 41 حالة وفاة جديدة ليبلغ عدد الوفيات 1428.

Advertisements

من جهته، أكد وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية أن الكمامات بمختلف أنواعها جزء مهم من إجراءات الوقاية في هذه المرحلة مع الإجراءات الأخرى، مشدداً على قدرتها على منع انتقال العدوى.

وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية، جراح الجراح، أن هناك 9 مصانع موزعة على مناطق ومحافظات المملكة، يصل إنتاجها اليومي إلى مليونين ونصف المليون كمامة يومياً، لتغذية احتياجات السوق السعودي، تشمل متطلبات الممارسين الصحيين في المستشفيات والقطاعات والمراكز الصحية ومنشآت العمل الحكومية والخاصة، والمواطنين للتصدي بكل الوسائل والطرق لهذه الجائحة.

كان المتحدث باسم وزارة الصحة أكد الأربعاء انتقال فيروس كورونا إلى 5 أسر في مجلس عزاء بسبب عدم مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي.