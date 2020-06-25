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أعلنت إيران، الخميس، ارتفاع وفيّات فيروس كورونا إلى 10.130 شخصاً، بعد تسجيل 134 وفاةً خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.
وقالت الناطقة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري: الساعات الـ 24 الأخيرة، شهدت تسجيل 2.595 إصابة جديدة، لترتفع الحصيلة إلى 215.96.
وأضافت أن 2.899 من المصابين حالتهم حرجة، فيما ارتفع أعداد المتعافين من الفيروس حتى الآن، إلى 175.103.
وأجرت إيران حتى الآن مليون و530 ألف و437 اختبارا للكشف عن كورونا.
وحتى ظهر الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 9 ملايين و552 ألفًا، توفي منهم ما يزيد على 485 ألفًا، وتعافى أكثر من 5 ملايين و192 ألفًا، وفق موقع "worldometers" المختص برصد إحصاءات الفيروس.إيران فيروس كورونا الجديد
25 يونيو 2020 - 4 ذو القعدة 1441 04:03 PM
الإصابات تقفز إلى 215.96 بعد رصد 2.595 حالةإيران تتجاوز حاجز العشرة آلاف وفاة جراء كورونا
أعلنت إيران، الخميس، ارتفاع وفيّات فيروس كورونا إلى 10.130 شخصاً، بعد تسجيل 134 وفاةً خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.
وقالت الناطقة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري: الساعات الـ 24 الأخيرة، شهدت تسجيل 2.595 إصابة جديدة، لترتفع الحصيلة إلى 215.96.
وأضافت أن 2.899 من المصابين حالتهم حرجة، فيما ارتفع أعداد المتعافين من الفيروس حتى الآن، إلى 175.103.
وأجرت إيران حتى الآن مليون و530 ألف و437 اختبارا للكشف عن كورونا.
وحتى ظهر الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 9 ملايين و552 ألفًا، توفي منهم ما يزيد على 485 ألفًا، وتعافى أكثر من 5 ملايين و192 ألفًا، وفق موقع "worldometers" المختص برصد إحصاءات الفيروس.
، إيران تتجاوز حاجز العشرة آلاف وفاة جراء كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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