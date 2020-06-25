، الكويت تسجل 909 إصابات جديدة بكورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - حالتا وفاة ترفعان الحصيلة إلى 339 شخصًا

أعلنت الصحة الكويتية، اليوم الخميس، تسجيل 909 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، كما سجلت حالتي وفاة.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 42.788 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 339 شخصًا.

وأكدت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل شفاء 558 إصابة من مرض كوفيد-19 في دولة الكويت خلال الـ 24 ساعة الماضية، ووصل إجمالي عدد المتعافين من مرض "كوفيد-19" 33367 حالة.الكويت فيروس كورونا الجديد