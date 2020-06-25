، "فهد بن سلطان" رئيسًا فخريًا لمشروع أوقاف جامعة تبوك ،

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وافق أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، على الرئاسة الفخرية لمشروع أوقاف جامعة تبوك، وذلك خلال رعايته لحفل خريجي جامعة تبوك لعام 1441هـ.
وثمن رئيس جامعة تبوك أ.د. عبدالله بن مفرح الذيابي، وقوف أمير المنطقة، وحرصه على كل ما ينمي جامعة تبوك ويطورها ويساهم في تحقيق طموحاتها وازدهارها، والمشاركة بفعالية وكفاءة عالية في تحقيق الرؤية الطموحة للمملكة.
وأضاف "الذيابي" أن الجامعة حريصة على تنمية مواردها الذاتية وتنويع مصادر الدخل من خلال العوائد الاستثمارية للأوقاف، مشيراً إلى أن أوقاف الجامعة تنطلق من رؤيتها كأوقاف جامعية متميزة في الابتكار والاستثمار، ورسالتها كمنظومة متكاملة للأوقاف المستدامة والاستثمارات المتنامية بمعايير نوعية وشراكات فاعلة للمساهمة في تحقيق أهداف جامعة تبوك.أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود
"فهد بن سلطان" رئيسًا فخريًا لمشروع أوقاف جامعة تبوكبدر الجبل الخليج 365 2020-06-25
وافق أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، على الرئاسة الفخرية لمشروع أوقاف جامعة تبوك، وذلك خلال رعايته لحفل خريجي جامعة تبوك لعام 1441هـ.
وثمن رئيس جامعة تبوك أ.د. عبدالله بن مفرح الذيابي، وقوف أمير المنطقة، وحرصه على كل ما ينمي جامعة تبوك ويطورها ويساهم في تحقيق طموحاتها وازدهارها، والمشاركة بفعالية وكفاءة عالية في تحقيق الرؤية الطموحة للمملكة.
وأضاف "الذيابي" أن الجامعة حريصة على تنمية مواردها الذاتية وتنويع مصادر الدخل من خلال العوائد الاستثمارية للأوقاف، مشيراً إلى أن أوقاف الجامعة تنطلق من رؤيتها كأوقاف جامعية متميزة في الابتكار والاستثمار، ورسالتها كمنظومة متكاملة للأوقاف المستدامة والاستثمارات المتنامية بمعايير نوعية وشراكات فاعلة للمساهمة في تحقيق أهداف جامعة تبوك.
25 يونيو 2020 - 4 ذو القعدة 1441
03:26 PM
"الذيابي": الجامعة حريصة على تنمية مواردها الذاتية وتنويع مصادر الدخل
وافق أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، على الرئاسة الفخرية لمشروع أوقاف جامعة تبوك، وذلك خلال رعايته لحفل خريجي جامعة تبوك لعام 1441هـ.
وثمن رئيس جامعة تبوك أ.د. عبدالله بن مفرح الذيابي، وقوف أمير المنطقة، وحرصه على كل ما ينمي جامعة تبوك ويطورها ويساهم في تحقيق طموحاتها وازدهارها، والمشاركة بفعالية وكفاءة عالية في تحقيق الرؤية الطموحة للمملكة.
وأضاف "الذيابي" أن الجامعة حريصة على تنمية مواردها الذاتية وتنويع مصادر الدخل من خلال العوائد الاستثمارية للأوقاف، مشيراً إلى أن أوقاف الجامعة تنطلق من رؤيتها كأوقاف جامعية متميزة في الابتكار والاستثمار، ورسالتها كمنظومة متكاملة للأوقاف المستدامة والاستثمارات المتنامية بمعايير نوعية وشراكات فاعلة للمساهمة في تحقيق أهداف جامعة تبوك.
، "فهد بن سلطان" رئيسًا فخريًا لمشروع أوقاف جامعة تبوك ،
المصدر : الخليج 365
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