محمد بن مسعود - الدمام - كشفت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الرسمي على "تويتر" طريقة الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبة من خلال منصة أبشر. وقدم "المرور" شرحاً لطريقة الاستعلام بالدخول على منصة "أبشر"، والذهاب إلى خدمة الاستعلامات عبر أيقونة خدمات المركبات، ثم اختيار صلاحية التأمين على المركبة، وإدخال البيانات اللازمة للاستعلام.المرور "المرور" يستعرض خطوات الاستعلام عن صلاحية تأمين المركبة عبر منصة "أبشر" عبدالله البرقاوي الخليج 365 2020-06-25 كشفت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الرسمي على "تويتر" طريقة الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبة من خلال منصة أبشر. وقدم "المرور" شرحاً لطريقة الاستعلام بالدخول على منصة "أبشر"، والذهاب إلى خدمة الاستعلامات عبر أيقونة خدمات المركبات، ثم اختيار صلاحية التأمين على المركبة، وإدخال البيانات اللازمة للاستعلام. Advertisements 25 يونيو 2020 - 4 ذو القعدة 1441 02:59 PM كشفت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الرسمي على "تويتر" طريقة الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبة من خلال منصة أبشر. وقدم "المرور" شرحاً لطريقة الاستعلام بالدخول على منصة "أبشر"، والذهاب إلى خدمة الاستعلامات عبر أيقونة خدمات المركبات، ثم اختيار صلاحية التأمين على المركبة، وإدخال البيانات اللازمة للاستعلام. ، "المرور" يستعرض خطوات الاستعلام عن صلاحية تأمين المركبة عبر منصة "أبشر" ،

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