شكرا لقرائتكم خبر عن إتاحة تطبيق "تباعد" على أجهزة الأندرويد والان نبدء بالتفاصيل

أتاحت وزارة الصحة ، تطبيق تباعد لمستخدمي أجهزة الأندرويد OS6 فأعلى، ويمكن تحميل التطبيق على متجر جوجل بلاي. ويعتبر "تباعد" هو التطبيق الرسمي المعتمد من وزارة الصحة لتنبيه المستخدمين في حال مخالطتهم لشخص مصاب بكورونا. وتم تطويره من قبل مركز المعلومات الوطني التابع للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

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