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خيارات حجز موعد فحص كورونا لمستفيدي التأمين

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2020-06-25

خيارات حجز موعد فحص كورونا لمستفيدي التأمين

عبر تطبيق صحتي

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف مجلس الضمان الصحي خيارات حجز موعد فحص كورونا للمستفيدين من الخدمات التأمينية.

خيارات حجز موعد فحص كورونا

وقال الضمان الصحي عبر تويتر إن الدولة قامت بالتكفل بتقديم الرعاية الصحية للمصابين بفيروس كورونا دون تحمل أي مقابل مالي من خلال مبادرة وزارة الصحة للفحص الموسع في عدد من المواقع الثابتة والمتحركة بجميع مناطق المملكة.

وتابع الضمان الصحي إن بإمكان المستفيد من الخدمات التأمينية، تحمل تكلفة الفحص عن فيروس كورونا عبر أحد مقدمي الخدمة الصحية الخاصين كما يمكنك القيام بالفحص دون تحمل أي مقابل مالي و ذلك في عدد من المواقع الثابتة و المتحركة في جميع مناطق المملكة بحجز موعد عبر تطبيق صحتي.

خطوات حجز موعد فحص كورونا عبر تطبيق صحتي

– تحميل تطبيق صحتي.

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– احجز موعد من خلال التطبيق.

– التوجه لموعدك حسب الوقت والمكان.

– أخيرًا استلام نتيجة التحليل.

حجز موعد فحص كورونا



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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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