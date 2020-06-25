الكلية التقنية بتنومة تبدأ التسجيل اليوم

2020-06-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الكلية التقنية بمحافظة تنومة اليوم، عن بدء استقبال طلبات القبول والتسجيل ببرنامج الدبلوم في تخصصي “المحاسبة المالية” و”شبكات الحاسب الآلي”، وذلك للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي المقبل.

جدول التسجيل في الكلية التقنية بتنومة

وبينت الكلية أن التسجيل عبر بوابة القبول الموحدة “قبولي”، وسيستمر حتى 17 ذي القعدة الجاري، حيث ستبدأ عملية استكمال الإجراءات للمقبولين بعد الفرز النهائي وإعلان المرشحين بداية من 25 ذي القعدة الجاري، منوهة إلى أن سيتم التواصل مع الطلاب عبر رسائل نصية على الهاتف المحمول المسجل في الطلب.

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التقديم في الكليات التقنية والمعاهد الصناعية

وكانت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أعلنت اليوم عن بدء فتح التقديم على برامج الدبلوم بـ الكلية التقنية للبنين والبنات والمعاهد الصناعية ومعاهد العمارة والتشييد الثانوية في مختلف المناطق اليوم الخميس 4/ 11/ 1441 هـ، للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي الجديد 1442 هـ، وذلك عبر بوابة القبول الموحد في الموقع الالكتروني للمؤسسة هنا

وأتاحت المؤسسة التقديم على البرامج التدريبية بالكليات التقنية والمعاهد الصناعية الثانوية بمختلف مناطق المملكة حتى تاريخ 17/ 11/ 1441 هـ، ومن المقرر أن يبدأ التدريب بتاريخ 11/ 1/ 1442 هـ.

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