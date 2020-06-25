2020-06-25

فيديو.. الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات عبر أبشر

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعاد المرور السعودي التأكيد على طريقة الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات عبر منصة أبشر الإلكترونية.

طريقة الاستعلام عن صلاحية التأمين

وقال المرور إنه يمكن الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات في أي وقت عبر منصة أبشر من خلال الخطوات التالية:

1– الدخول لحساب أبشر (هنا).

2– الذهاب إلى خدمات المركبات

3- اختيار الاستعلامات

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4– اختيار صلاحية التأمين على المركبات

5– تعبئة الحقول المطلوبة (رقم الهوية، رقم اللوحة، الرمز المرئي)، وسيتم عرض صلاحية التأمين.

نقل ملكية المركبة

وكان المرور أكد في وقت سابق أن وجود المخالفات على المالك لا تمنع نقل ملكية المركبة شريطة سريان الاستمارة والفحص الدوري.

وكان المرور السعودي قد أعلن عن خطوات إتمام مبايعة ونقل ملكية المركبات (الخصوصي) عبر منصة أبشر، دون اشتراط شهادة الفحص الفني الدوري، وذلك تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

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