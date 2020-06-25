- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم فيديو.. الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات عبر أبشر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات عبر أبشر
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعاد المرور السعودي التأكيد على طريقة الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات عبر منصة أبشر الإلكترونية.
طريقة الاستعلام عن صلاحية التأمين
وقال المرور إنه يمكن الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات في أي وقت عبر منصة أبشر من خلال الخطوات التالية:
1– الدخول لحساب أبشر (هنا).
2– الذهاب إلى خدمات المركبات
3- اختيار الاستعلامات
4– اختيار صلاحية التأمين على المركبات
5– تعبئة الحقول المطلوبة (رقم الهوية، رقم اللوحة، الرمز المرئي)، وسيتم عرض صلاحية التأمين.
نقل ملكية المركبة
وكان المرور أكد في وقت سابق أن وجود المخالفات على المالك لا تمنع نقل ملكية المركبة شريطة سريان الاستمارة والفحص الدوري.
وكان المرور السعودي قد أعلن عن خطوات إتمام مبايعة ونقل ملكية المركبات (الخصوصي) عبر منصة أبشر، دون اشتراط شهادة الفحص الفني الدوري، وذلك تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد
تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
تواصل معنا على
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات عبر أبشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.