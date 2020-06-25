حسن الوفادة تنطلق في أحد رفيدة بتوزيع الورود والاستعراضات

2020-06-25

متابعات الخليج 365 -فهد القحطاني- أحدرفيدة

دشن محافظ أحد رفيدة متعب المتعب، انطلاق فعاليات صيف محافظة أحد رفيدة، وحسن الوفادة، أمس الأربعاء.



ووزع عدد من مديري الجهات الحكومية والأمنية، باقات الورد على عابري طريق الملك عبدالله المقابل لبلدية المحافظة ثم شاهد الحضور استعراضًا للدبابات النارية والسيارات الكلاسيكية.

وبعدها توالت فقرات برنامج اليوم الأول للفعاليات بتقديم محاضرتين، حيث كانت الأولى دينية تحدث المحاضر فيها عن أزمة فيروس كورونا المستجد ونظمتها إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة.

أما المحاضرة الثانية فكانت صحية تم الحديث فيها عن الجوانب والإجراءات الصحية من جميع جوانبها، ونظمها القطاع الصحي في المحافظة.

كما كان الجمهور على موعد مع حفل الليلة الجنوبية، والذي بدأ بقصيدة شعرية، ثم أوبريت، أداه المنشد سعيد بن وارد، واشتمل على عدد من الألوان الشعبية.

يُذكر أنه تم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

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