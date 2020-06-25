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أعلن البنك المركزي الأوروبي، اليوم (الخميس)، أنه سيقدم قروضًا باليورو في مقابل ضمانات للبنوك المركزية خارج منطقة اليورو لحماية أسواق التمويل في ظل جائحة فيروس كورونا.
وأوضح البنك في بيان أوردته "رويترز"، أنه في إطار تسهيل يوروسيستم لإعادة الشراء "ريبو" للبنوك المركزية، فإن المركزي الأوروبي سيقدم سيولة باليورو لمجموعة واسعة من البنوك المركزية خارج منطقة اليورو مقابل ضمانات مقومة باليورو قابلة للتسويق.
وأضاف أن التسهيل الجديد، الذي يكمل خطوط مبادلة ثنائية ولإعادة الشراء "ريبو"، سيكون متاحاً حتى نهاية يونيو (حزيران) 2021.فيروس كورونا الجديد
25 يونيو 2020 - 4 ذو القعدة 1441 02:50 PM
سيظل متاحاً حتى نهاية يونيو 2021
أعلن البنك المركزي الأوروبي، اليوم (الخميس)، أنه سيقدم قروضًا باليورو في مقابل ضمانات للبنوك المركزية خارج منطقة اليورو لحماية أسواق التمويل في ظل جائحة فيروس كورونا.
وأوضح البنك في بيان أوردته "رويترز"، أنه في إطار تسهيل يوروسيستم لإعادة الشراء "ريبو" للبنوك المركزية، فإن المركزي الأوروبي سيقدم سيولة باليورو لمجموعة واسعة من البنوك المركزية خارج منطقة اليورو مقابل ضمانات مقومة باليورو قابلة للتسويق.
وأضاف أن التسهيل الجديد، الذي يكمل خطوط مبادلة ثنائية ولإعادة الشراء "ريبو"، سيكون متاحاً حتى نهاية يونيو (حزيران) 2021.
، "المركزي الأوروبي" يقرض بنوكًا من خارج التكتل لدعمها في مواجهة "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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