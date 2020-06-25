، داخل وخارج المملكة.. جامعة جازان تدرب 1105 موظفين هذا العام ،

محمد بن مسعود - الدمام - بهدف تنمية المهارات الوظيفية لرأس المال البشري وإكسابهم المعارف

بلغ عدد المستفيدين من البرامج التدريبية الموجهة لموظفي جامعة جازان 1105 موظفين وموظفات، تم تنفيذها داخل وخارج المملكة خلال العام الحالي 1440/1441هـ، لتنمية وتطوير المهارات الوظيفية لرأس المال البشري من خلال إكساب الموظفين لمختلف المعارف والمهارات التي تساعدهم في تنفيذ مسؤولياتهم ومهامهم الوظيفية بكفاءة وفعالية، بما يتوافق وخطة البرنامج الوطني للتدريب لرؤية المملكة 2030.

وأكد وكيل الجامعة الدكتور محمد معشي حرص إدارة الجامعة على تدريب منسوبيها من الإداريين والإداريات بشكل دائم ومستمر، منوهًا باهتمام ودعم رئيس الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني لمنسوبي الجامعة وتمكينهم من الالتحاق بالبرامج التدريبية لتطوير وتحسين جودة العمل الإداري المقدم لجميع المستفيدين.

وأوضح مدير إدارة تنمية الموارد البشرية بالجامعة أحمد الأصم أن إجمالي عدد الموظفين الذين تم تدريبهم داخل وخارج المملكة هذا العام بلغ 1105 موظفين وموظفات من مختلف إدارات الجامعة، كما بلغ عدد المستفيدين من البرامج المقدمة من معهد الإدارة 331 موظفاً وموظفة، تلقوا تدريبهم في جميع فروع ومقرات المعهد بمناطق المملكة، فيما بلغ عدد المستفيدين من الدورات التدريبية التي قدمتها الجامعة لمنسوبيها 699 موظفاً وموظفة تم تدريبهم داخل مقرات الجامعة، ووصل عدد المستفيدين من الدورات التدريبية الدولية 75 موظفاً وموظفة.جامعة جازان