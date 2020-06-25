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أطلقت شركة "جوجل" الأمريكية تقنية جديدة لمتصفح "كروم" الخاص بها يمكنه حذف بياناتك الشخصية بصورة آلية وتلقائية.
وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص إلى أن الوسيلة الجديدة يمكنها أن تحذف بيانات بصورة تلقائية وكاملة بعد مرور 18 شهراً من تسجيل الدخول.
وستسمح تلك الخدمة بحذف سجلات عرضك على "يوتيوب" وسجلات المواقع التي تزورها عبر خرائط جوجل "جوجل مابس".
ويمكن أن يجعل المستخدم تلك الفترة أقصر، بأن يجعل بياناته تحذف تلقائياً بعد 3 أشهر فقط.
وستعرض "جوجل" إشعارات عديدة للمستخدمين بأنهم باتوا يتمتعون بخدمة "حذف بياناتهم الشخصية تلقائياً"، ويوجههم إذا ما كانوا يرغبون في تعديل المدة التي تحذف فيها بياناتهم من على خوادم "جوجل" بصورة نهائية.شركة جوجل الأمريكية
25 يونيو 2020 - 4 ذو القعدة 1441 02:15 PM
منها سجلاتك على "يوتيوب" والمواقع التي تزورها عبر "جوجل مابس"
أطلقت شركة "جوجل" الأمريكية تقنية جديدة لمتصفح "كروم" الخاص بها يمكنه حذف بياناتك الشخصية بصورة آلية وتلقائية.
وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص إلى أن الوسيلة الجديدة يمكنها أن تحذف بيانات بصورة تلقائية وكاملة بعد مرور 18 شهراً من تسجيل الدخول.
وستسمح تلك الخدمة بحذف سجلات عرضك على "يوتيوب" وسجلات المواقع التي تزورها عبر خرائط جوجل "جوجل مابس".
ويمكن أن يجعل المستخدم تلك الفترة أقصر، بأن يجعل بياناته تحذف تلقائياً بعد 3 أشهر فقط.
وستعرض "جوجل" إشعارات عديدة للمستخدمين بأنهم باتوا يتمتعون بخدمة "حذف بياناتهم الشخصية تلقائياً"، ويوجههم إذا ما كانوا يرغبون في تعديل المدة التي تحذف فيها بياناتهم من على خوادم "جوجل" بصورة نهائية.
، "جوجل" تضيف تقنية تحذف "تلقائياً" بياناتك الشخصية بصورة كاملة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه يوتيوب
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