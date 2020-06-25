شكرا لمتابعة خبر عن طرق استفادة "المؤمن عليهم" من فحص كورونا مجانا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد مجلس الضمان الصحي اليوم الخميس أن المؤمن عليه يمكن ان يتحمل تكاليف فحص كورونا عبر مقدمي الخدمة الصحية الخاصين ، ويمكنه الإستفادة من مبادرات وزارة الصحة للمواطنين والمقيمين لإجراء الفحص مجاناً دون تكاليف ، وذلك كالتالي :

1- مبادرة "تطمن " ويستفيد منها من يعاني من " ضيق تنفس ، ارتفاع حرارة ، سعال " ، بالتوجه لعيادات " تطمن " بدون حجز موعد ، ويمكن أن يحصل على تصريح من تطبيق "توكلنا " أثناء منع التجول .

2- مبادرة "تأكد " ويستفيد منها من يشكو من اي اعراض تثير القلق عبر احد مراكز "تأكد " الثابتة والمتحركة عبر تطبيق "صحتى " .

- المبادرة الثانية «تأكد» التي يستفيد منها مَن يريد الاطمئنان على نفسه. وإذا ظهرت عليه أي أعراض، يستطيع حجز موعد عبر أحد مراكز (تأكد) الثابتة أو المتحركة عبر تطبيق «صحتي» الإلكتروني.