شكرا لمتابعة خبر عن طرق استفادة "المؤمن عليهم" من فحص كورونا مجانا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد مجلس الضمان الصحي اليوم الخميس أن المؤمن عليه يمكن ان يتحمل تكاليف فحص كورونا عبر مقدمي الخدمة الصحية الخاصين ، ويمكنه الإستفادة من مبادرات وزارة الصحة للمواطنين والمقيمين لإجراء الفحص مجاناً دون تكاليف ، وذلك كالتالي :
1- مبادرة "تطمن " ويستفيد منها من يعاني من " ضيق تنفس ، ارتفاع حرارة ، سعال " ، بالتوجه لعيادات " تطمن " بدون حجز موعد ، ويمكن أن يحصل على تصريح من تطبيق "توكلنا " أثناء منع التجول .
2- مبادرة "تأكد " ويستفيد منها من يشكو من اي اعراض تثير القلق عبر احد مراكز "تأكد " الثابتة والمتحركة عبر تطبيق "صحتى " .
- المبادرة الثانية «تأكد» التي يستفيد منها مَن يريد الاطمئنان على نفسه. وإذا ظهرت عليه أي أعراض، يستطيع حجز موعد عبر أحد مراكز (تأكد) الثابتة أو المتحركة عبر تطبيق «صحتي» الإلكتروني.
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