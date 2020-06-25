شكرا لمتابعة خبر عن تسمية ميدانين باسم أبطال قطاعي الصحة والأمن بالقصيم تقديراً لجهودهم خلال جائحة كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بريدة (صدى):

وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم, بتسمية ميدانين من ميادين المنطقة باسم "أبطال الصحة" و "العيون الساهرة" , تقديراً لما قدمة أبناء الوطن من منسوبي الصحة والأمن من جهود بالمنطقة خلال جائحة كورونا.

وقال سموه: "إن إطلاق اسم أبطال الصحة والعيون الساهرة على الميادين تقديراً لما قدمه أبناء الوطن في قطاعي الصحة والأمن من جهود مباركة خلال هذه الجائحة, وذكرى تتذكرها الأجيال لما قدم فيها من عمل مبارك وجهود عظيمة أسهمت في الحفاظ على أمن وصحة الوطن والمواطن والمقيم.

ودعا سموه المولى عز وجل أن يبارك بجميع الجهود وأن يحفظ الوطن تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.