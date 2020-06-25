شكرا لمتابعة خبر عن "المطلق" يدعو حجاج الأعوام الماضية بترك الفرصة لمن يحج لأول مرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

دعا الشيخ عبد الله المطلق عضو هيئة كبار العلماء الذين أدوا مناسك الحج في الأعوام الماضية بإتاحة الفرصة لغيرهم ممن لم يؤدي الفريضة في ظل هذه الظروف الإستثنائية لموسم الحج للعام الحالي .

وقال " المطلق " على إذاعة القرآن الكريم : أنا أدعو ألا يؤدي مناسك الحج هذه السنة إلا أصحابُ الفروض الذين لم يسبق لهم أداء الفريضة من قبل؛ أما الذي حج فعليه أن يتيح الفرصة لإخوانه؛ لأن العدد محدود جدًّا .

وأضاف : الدولة نظّمت هذا الأمر لأن العدد محدود وإخواننا المقيمون في السعودية سيكون لهم نصيب في الحج؛ فهو سيكون متاحًا للمواطنين والمقيمين .

وأشار أنه من الأفضل لمن سبق له الحج أن ينأى بنفسه عن احتمال العدوى ويعطي الفرصة لغيره بآداء فريضة الحج ، داعياً إلى الإلتزام بالإجراءات الإحترازية التي أعدت لها الدولة لمرور الحج بسلام بإذن الله .