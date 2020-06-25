شكرا لمتابعة خبر عن طريقة الإستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات عبر "أبشر" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت الإدارة العامة للمرور اليوم الخميس طريقة الإستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات في أي وقت عبر منصة "أبشر" . أعلنت الإدارة العامة للمرور اليوم الخميس طريقة الإستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات في أي وقت عبر منصة "أبشر" . وأكد "المرور " أنه يمكن الإستعلام مباشرةً عبر اتباع الخطوات التالية : 1- الدخول لحساب "ابشر ". Advertisements 2- الذهاب إلى خدمات المركبات – استعلامات . 3- اختيار صلاحية التأمين على المركبات . 4- تعبئة الحقول المطلوبة " رقم الهوية ، رقم اللوحة ، الرمز المرئي " ، وسيتم العرض.

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