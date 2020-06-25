شكرا لمتابعة خبر عن 7 جهات تفتيشية تضبط مستودع معسلات مخالف بتبوك والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):أغلقت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بتبوك، مستودع لبيع المعسلات، بعد وجدت المستودع مخالف للمواصفات والمقاييس ، وذلك بعد ورود بلاغ من الهيئة العامة للجمارك بشأنه.
وفور تلقي البلاغ توجهت فرقة من "صحة تبوك" إلى المستودع و قامت بإغلاقه وتحرير مخالفة له لبيع معسلات غير مطابقة للمواصفات والمقاييس وبكمية تقدر بـ400 كيلوجرام.
و قام بعملية الضبط 7 جهات تفتيش وهم فرع وزارة التجارة ومصلحة الزكاة والدخل وهيئة الغذاء والدواء وقوة المهمات الخاصة والجمارك وأمانة منطقة تبوك.
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