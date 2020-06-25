شكرا لمتابعة خبر عن 7 جهات تفتيشية تضبط مستودع معسلات مخالف بتبوك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):

أغلقت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بتبوك، مستودع لبيع المعسلات، بعد وجدت المستودع مخالف للمواصفات والمقاييس ، وذلك بعد ورود بلاغ من الهيئة العامة للجمارك بشأنه.

وفور تلقي البلاغ توجهت فرقة من "صحة تبوك" إلى المستودع و قامت بإغلاقه وتحرير مخالفة له لبيع معسلات غير مطابقة للمواصفات والمقاييس وبكمية تقدر بـ400 كيلوجرام.

و قام بعملية الضبط 7 جهات تفتيش وهم فرع وزارة التجارة ومصلحة الزكاة والدخل وهيئة الغذاء والدواء وقوة المهمات الخاصة والجمارك وأمانة منطقة تبوك.