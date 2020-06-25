بالصور.. إزالة تعدي أحد المطاعم الشهيرة على ممر المشاة بكورنيش جدة

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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): قامت الجهات المختصة في محافظة جدة بإزالة تعدي أحد المطاعم الشهيرة على ممر المشاه بكورنيش جدة . قامت الجهات المختصة في محافظة جدة بإزالة تعدي أحد المطاعم الشهيرة على ممر المشاه بكورنيش جدة . وأظهرت صور ممر المشاه بدون الحواجزالتي وضعها المطعم واستقطعت مساحة من الممر طولياً وعرضياً . وتواصل أمانة جدة والجهات المعنية حملات إزالة التعديات والتلوث البصري لتحسين المشهد الحضاري .

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