شكرا لمتابعة خبر عن تواصل عمليات البحث عن مفقود الطائف "بندر الحارثي" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

تواصل الجهات الأمنية والفرق التطوعية عمليات البحث عن شاب اختفي منذ يوم الأحد الماضي.

وأوضحت أسرة المتغيب بندر بن مقبل فرحان الحارثي أن يبلغ من العمر 26 عاما ويعاني من مرض نفسي.

وأشارت الأسرة إلى أنه خرج بسيارة أخيه يوم الأحد الماضي وتوجه لأحد المحلات التجارية، إلا أنه لم يعد منذ ذلك اليوم.

وناشد الأسرة الجميع بالإبلاغ حال رؤيته أو إيجاد أى معلومات عنه، مضيفين أنه كان يقود سيارة بيضاء من نوع ألنترا موديل 2018 ويرتدى تيشيرت أبيض، وبنطال جينز .