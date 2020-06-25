شكرا لمتابعة خبر عن قصة أول سيدة تعمل في مجال العزل المائي والحراري للمباني بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

سردت فوزية العتيبي قصة نجاحها في الدخول لمجال عمل كان حكرًا على الرجال وهو مجال العزل المائي والحراري للمباني بالمملكة.

وذكرت أنها لم تستطيع إكمال دراستها إلا أنها لم تيأس وأكملت مشوارها، وساعدها مشروع سمو ولي العهد لتمكين المرأة في تحقيق ما كانت تطمح إليه.

وأضافت أنها تقدمت لوظيفة في إحدى الشركات الوطنية الكبرى في مجال العزل المائي والحراري للمباني بالمملكة، وتم قبولها.

وأشارت أنه بعد مرور فترة من الوقت تم ترشيحها لمنصب مدير حسابات كبار العملاء في العزل، وذلك بعدما وجد المسؤولين في الشركة أنها مجتهدة في العمل، مضيفة أن الشركة قدمت لها الدعم المعنوى، وأنها سعيدة بما حققته في هذا المجال .