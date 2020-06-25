أبرز بنود البروتوكول الخاصة بحماية الزوار والعاملين بدور السينما

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضحت وزارة الصحة البروتوكولات الخاصة بدور السينما، مشددة على ضرورة الالتزام بما ورد به من إجراءات وقائية للحد من تفشي فيروس كورونا.
وتتثمل أبرز بنود هذه البروتوكولات فيما يلي:
1- تطبيق التباعد الاجتماعي بحيث يتم وضع ملصقات في أماكن الوقف والانتظار عند المداخل وأماكن بيع المأكولات، وكذلك تصميم الكراسي بشكل يحقق التباعد الاجتماعي لزوار السينما.
2- تقليل الطاقة الاستعابية لكل صالة عرض إلى النصف، وأن يكون هناك تنظيم في بيع التذاكر لمنع التزاحم، ويفضل أن يكون بيع التذاكر إلكترونيًا.
3- توفير المعقمات والمناديل ووضعها في أماكن بارزة للزوار عند الأبواب ودورات المياه، وأن تكون المعقمات معتمدة من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء .
4-كذلك الاهتمام بعمليات تعقيم الأسطح، وتعطيل أجهزة البصمة للموظفين العاملين في السينما، أو أى أجهزة تستدعي اللمس.
5-توفير سلال مهملات ونفايات تعمل بدون الحاجة للمس، مع ضرورة توزيعها بشكل جيد داخل دار السينما.
6-الزام العمال والموظفين بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي فيما بينهم وبين الزوار، وارتداء القفازات.
7- تعيين مشرفين للتأكد من عدم وجود أى زحام أو تجمعات بين الزوار، وكذلك إلزام العمال والموظفين بغسل اليدين بالماء والصابون واستخدام المعقمات.
8- فحص درجة حرارة جميع من يرتاد السينما من زوار وعمال ومنع دخول أى شخص يشتبه في إصابته بفيروس كورونا.
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