شكرا لمتابعة خبر عن أبرز بنود البروتوكول الخاصة بحماية الزوار والعاملين بدور السينما والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الصحة البروتوكولات الخاصة بدور السينما، مشددة على ضرورة الالتزام بما ورد به من إجراءات وقائية للحد من تفشي فيروس كورونا

وتتثمل أبرز بنود هذه البروتوكولات فيما يلي:

1- تطبيق التباعد الاجتماعي بحيث يتم وضع ملصقات في أماكن الوقف والانتظار عند المداخل وأماكن بيع المأكولات، وكذلك تصميم الكراسي بشكل يحقق التباعد الاجتماعي لزوار السينما.

2- تقليل الطاقة الاستعابية لكل صالة عرض إلى النصف، وأن يكون هناك تنظيم في بيع التذاكر لمنع التزاحم، ويفضل أن يكون بيع التذاكر إلكترونيًا.

3- توفير المعقمات والمناديل ووضعها في أماكن بارزة للزوار عند الأبواب ودورات المياه، وأن تكون المعقمات معتمدة من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء .

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4-كذلك الاهتمام بعمليات تعقيم الأسطح، وتعطيل أجهزة البصمة للموظفين العاملين في السينما، أو أى أجهزة تستدعي اللمس.

5-توفير سلال مهملات ونفايات تعمل بدون الحاجة للمس، مع ضرورة توزيعها بشكل جيد داخل دار السينما.

6-الزام العمال والموظفين بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي فيما بينهم وبين الزوار، وارتداء القفازات.

7- تعيين مشرفين للتأكد من عدم وجود أى زحام أو تجمعات بين الزوار، وكذلك إلزام العمال والموظفين بغسل اليدين بالماء والصابون واستخدام المعقمات.

8- فحص درجة حرارة جميع من يرتاد السينما من زوار وعمال ومنع دخول أى شخص يشتبه في إصابته بفيروس كورونا.