بالفيديو.. عودة 40 مواطنا من المقيمين بموريتانيا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وثق مقطع فيديو بمطار نواكشوط إجلاء 40 مواطنا من المقيمين بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، ليعودوا إلى أرض الوطن بأمان. وثق مقطع فيديو بمطار نواكشوط إجلاء 40 مواطنا من المقيمين بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، ليعودوا إلى أرض الوطن بأمان. وأظهر مقطع الفيديو سعادة المواطنين بالعودة لأراضي المملكة، حيث اوضحوا ما بذلته السفارة لإجلاء المواطنين وإعادتهم للبلاد، بعد تواصلهم بها.

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