إحالة عصابة خطيرة لتزوير الوثائق الرسمية للمحاكمة ومطالب بأشد العقوبات

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أمرت النيابة العامة بإحالة عصابة خطيرة متخصصة في تزوير الوثائق الرسمية والهويات الوطنية والمحررات العرفية للمحكمة المختصية . أمرت النيابة العامة بإحالة عصابة خطيرة متخصصة في تزوير الوثائق الرسمية والهويات الوطنية والمحررات العرفية للمحكمة المختصية . وطالبت النيابة العامة بتوقيع عقوبة على المتهمين "7 وافدين " بالسجن 8 سنوات وغرامة مالية 800 ألف ريال لما اقترفوه من جرائم تضر بالمال العام والنظام . وكانت النيابة العامة قد أجرت تحقيق موسع في القضية اشتمل على 160 اجراء منها طلب الكشوفات البنكية للمتهمين وتحليلها وتفتيش مسرح الجريمةورصد شبكة علاقات المتهمين وتم رصد حوالات مالية في الخارج تمت للجرائم ، وغيرها من الإجراءات .

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