بالفيديو.. إنقاذ سلحفتين مهددتين بالانقراض قبل بيعهما عبر الإنترنت

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تابعت الهيئة تابعت الهيئة السعودية للحياة الفطرية في أحد مواقع التسوق الإلكتروني عرض سلحفتين بحرية من نوع صقرية المنقار المهددة بالإنقراض والممنوع صيدها أو الإتجار بها. وساهمت الهيئة في إنقاذ السلحفتين قبل بيعهما، حيث تواصلت مع البائع لإخطاره بالمخالفة، وبادر البائع بإعادة إطلاقها في بيئتها الطبيعية في البحر الأحمر.

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