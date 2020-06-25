شكرا لمتابعة خبر عن الموارد البشرية تكشف أسباب فصل «عسيري» من وظيفته بدون إخطار مسبق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف مدير الشؤون الإعلامية في وزارة الموارد البشرية سعد آل حماد؛ تفاصيل قضية المواطن المهندس حسام عسيري، الذي إتهم شركته بفصله دون إخطار مسبق ، بأن الشركة وجهت له خطابا بتاريخ 1/‏6/‏2020 وعززته بخطاب ثان في 3/‏6/‏2020 عبر البريد الإلكتروني، كما بعثت الشركة رسالة نصية «sms» إلى هاتفه.

وقال "آل حماد"، أن الشركة استندت في فصل الموظف، إلى عدم تجاوبه مع كل المخاطبات والدعوات إلى التحقيق فيما ارتكبه من مخالفات، ولذلك قامت بإنهاء خدماته بناء على المادة 80 من النظام، مبينًا أن من حق الموظف التقدم بشكوى لإدارة التسويات الودية.

ويذكر أن المهندس حسام العسيري، قال إنه فصل من وظيفته في ٢١/‏٦/‏٢٠٢٠ بموجب المادة ٨٠، عن طريق إخطاره من خلال التأمينات الاجتماعية، موضحاً أن الشركة لم تقدم له وثيقة رسمية بالمنع وسببه وطرده عن طريق حراس الأمن ودفعه خارج مقر الشركة وإهانته، ودون إخطار رسمي من الشركة، وفقًا لـ “عكاظ”.